Необходимо провести маркетинговое исследование, затрагивающее информацию из всех стран мира (список стран можно взять из википедии). В случае, если вы владеете любым языком мира, вы можете взяться только за выполнение части исследования, относящегося к той стране, языком которой вы владеете, просьба об этом указать в заявке.

Подробная информация в приложении.