Нужен копирайт

КопирайтингЗакрыт7 заявок391 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем копирайтера для долговременного сотрудничества, для которого легко делать "spinnable" статьи = c использованием синонимайзеров. Конечный продукт нужен в следующем формате.

{Идеальны|Лучший|Эффективный} {копирайтер|писатель|автор} {напишет|создаст} {хороший|читаемый} {текст|статью|заметку} за {3|5|7} минут.....

Срочно Нужно:

a) 3 статьи по 500-550 слов по теме, 1) детский фотограф, 2) создание сайтов для креативных людей (фотографов, художников...), 3) предметная съемка.

b) 3 коротких profile биографии/описаний автора (в формате для размножения) для статей/форумов (2 на каждую тему выше) 5-7 предложений с ключам (по теме)

с) 3 отзыва о статьях (в формате для размножения) 1-2 предложения

Уникальность отдельных статей не менее 70% и проверка на copyscape.com на более 10%.

ВНИМАНИЕ!!! В вашем предложении напишите цену а 1 статью + 1 профиль + 1 отзыв. Наши существующие потребности = 15-20 таких статей/профиль/отзыв каждый месяц, тч ожидаем адекватную цену за объём и постоянку.... Удачи!!!

12 лет назад
avroraventures
Тимофей 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
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