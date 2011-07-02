Статьи для ПО VoiceSpy, PasswordSpy

Хотелось бы заказать написание статей для ПО http://voicespy.ru/ и http://passwordspy.ru/ Примерно на 3000зн

По ссылам, статьи которые уже были написаны и размещены, тоесть чтобы не было совпадений

http://www.realcoding.net/news/proslushka-skaip-spetssluzhbami-v-rossii-i-za-rubezhom.html

http://homelerss.ru/gex/passwordspy2.html

http://phpforum.ru/faq/38520/passwordspy.html

http://passwordspy.ru/help/

http://voicespy.ru/articles

Можно написать в том же духе

ключевики для PasswordSpy:

восстановление пароля вконтакте

восстановление пароля в контакте

восстановление пароля в одноклассниках

восстановление пароля

Ключевики voicespy:

skype запись

прослушка скайп

запись разговоров skype

программа для записи skype

запись звука skype

скрытая запись разговоров skype