Статьи для ПО VoiceSpy, PasswordSpy

$18
КопирайтингЗавершен5 заявок129 просмотров
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Хотелось бы заказать написание статей для ПО http://voicespy.ru/ и http://passwordspy.ru/ Примерно на 3000зн

По ссылам, статьи которые уже были написаны и размещены, тоесть чтобы не было совпадений

http://www.realcoding.net/news/proslushka-skaip-spetssluzhbami-v-rossii-i-za-rubezhom.html

http://homelerss.ru/gex/passwordspy2.html

http://phpforum.ru/faq/38520/passwordspy.html

http://passwordspy.ru/help/

http://voicespy.ru/articles

Можно написать в том же духе

ключевики для PasswordSpy:

восстановление пароля вконтакте

восстановление пароля в контакте

восстановление пароля в одноклассниках

восстановление пароля

Ключевики voicespy:

skype запись

прослушка скайп

запись разговоров skype

программа для записи skype

запись звука skype

скрытая запись разговоров skype

12 лет назад
MC-Soft
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
Rennie
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва
12 лет назад
$18
2 дня
Работа сделана качественно и без претензий. Исполнитель порадовал глубокими знаниями описываемой области и приятным легким общением.
Заказчик порадовал. Заказ предельно ясный, оплата точно в срок
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