Хотелось бы заказать написание статей для ПО http://voicespy.ru/ и http://passwordspy.ru/ Примерно на 3000зн По ссылам, статьи которые уже были написаны и размещены, тоесть чтобы не было совпадений http://www.realcoding.net/news/proslushka-skaip-spetssluzhbami-v-rossii-i-za-rubezhom.html http://homelerss.ru/gex/passwordspy2.html http://phpforum.ru/faq/38520/passwordspy.html http://passwordspy.ru/help/ http://voicespy.ru/articles Можно написать в том же духе ключевики для PasswordSpy: восстановление пароля вконтакте восстановление ...