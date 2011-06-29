Требуется рерайт текстов о странах, не менее 5 000 знаков с пробелами, по ключевым словам о стране.

Уникальность не менее 95% согласно показателям программы http://www.etxt.ru/antiplagiat/

Оплата по факту. Стоимость за текст в личку кину. пример прилагаю