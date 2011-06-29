Требуется рерайт

КопирайтингЗакрыт19 заявок433 просмотра
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Требуется рерайт текстов о странах, не менее 5 000 знаков с пробелами, по ключевым словам о стране.

Уникальность не менее 95% согласно показателям программы http://www.etxt.ru/antiplagiat/

Оплата по факту. Стоимость за текст в личку кину. пример прилагаю

12 лет назад
qwerti_ru
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$5
1 день
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