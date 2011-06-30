Бизнес предложение от SEO компании

Надо написать много-много текстов (копирайт, рерайт) по финансам и недвижимости (вклады, ипотека, аренда, продажа квартир, оформление и т.д.). Человек должен грамотно владеть русским языком, а также уметь четко и ясно излагать свои мысли. Формат работы - статьи ...
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Для переписки по емайл. Грамотно составленная речь
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