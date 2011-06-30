Написать тексты по финансам и недвижимости

КопирайтингЗакрыт14 заявок275 просмотров
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Надо написать много-много текстов (копирайт, рерайт) по финансам и недвижимости (вклады, ипотека, аренда, продажа квартир, оформление и т.д.).

Человек должен грамотно владеть русским языком, а также уметь четко и ясно излагать свои мысли.

Формат работы - статьи по 2-3 тысячи знаков (копирайт, рерайт). Работы много - написание постов для блогов, заполнение форумов и т.д.

Предполагается постоянное сотрудничество с ценой от 1 wmz за 1000 знаков без пробелов. Естественно, предусматривается увеличение бюджета.

12 лет назад
Castagneda
Frollov Ivan 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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