Написать тексты по финансам и недвижимости

Надо написать много-много текстов (копирайт, рерайт) по финансам и недвижимости (вклады, ипотека, аренда, продажа квартир, оформление и т.д.).

Человек должен грамотно владеть русским языком, а также уметь четко и ясно излагать свои мысли.

Формат работы - статьи по 2-3 тысячи знаков (копирайт, рерайт). Работы много - написание постов для блогов, заполнение форумов и т.д.

Предполагается постоянное сотрудничество с ценой от 1 wmz за 1000 знаков без пробелов. Естественно, предусматривается увеличение бюджета.