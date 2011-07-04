Необходимо 10 статей копирайтинга

Необходимо заполнение разделов сайта, компании, занимающейся строительством для фармацевтической индустрии. Разделы в которые необходимо текстовое наполнение: - О компании - Направления детельности - Документы Нужно красиво, плавно и грамотно составить текст-наполнение, чтобы создавалось ощущение надежности, инновационности и одновременно легкости. (для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
10 статей по комплектующим для грузоподъемного оборудования до завтрашнего дня.
по 1000 знаков
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добрый день. Требуется исполнитель для составления текстовых ссылок для продвижения сайтов. Особых требований к исполнителю нет. Грамотность, ответственность. Нужны прямые текстовые ссылки с окружением, неточные вхождения, составление объявлений. Нацелен на долгосрочное сотрудничество :)Завершен12 лет назад
Статьи и новости о методах и инструментах продвижения сайтов, методы заработка в сети, Хаки и плагины к DLE Возможно постоянное сотрудничество. Текст должен быть уникальным 90%Копирайтинг8 заявокЗакрыт12 лет назад
10 статей на тему просмотра фильмов онлайн от 2000 символовКопирайтинг40 заявокЗакрыт12 лет назад
Различная тематика блогов (от описания личных впечатлений по поводу недавно вышедшего фильма, до выражения мнений по использованию продукции/услуг фирм/компаний). Жду Ваших предложений с указанием стоимости за 1000 символов.Копирайтинг17 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Нужны статьи-отзывы об отдыхе для сайта туристического агентства 76tour.ru. Задача сайта привлекать клиентов покупающих путевки для отдыха. Основная задача статей-отзывов: вызвать доверие к турагентству представленному этим сайтом. Клиенты сайта 76tour.ru — жители г. Ярославль, население 600тыс.чел. Как ...Завершен12 лет назад
- $100
Ищем талантливого копирайтера . Надо наполнить сайт , грамотно , интересно , креативно.Копирайтинг30 заявокЗакрыт12 лет назад
- $150
Нужны авторы для написания статей. На одну тему выбираю одного автора. Предлагаю вам выбрать одну тему из списка и сообщить мне номер выбранной статьи. Статья нужна объемом более 3000 знаков. Обязательно проверю несколькими способами на уникальность. При наличии ...Завершен12 лет назад
Для переписки по емайл. Грамотно составленная речьКопирайтинг5 заявокЗакрыт12 лет назад
Надо написать много-много текстов (копирайт, рерайт) по финансам и недвижимости (вклады, ипотека, аренда, продажа квартир, оформление и т.д.). Человек должен грамотно владеть русским языком, а также уметь четко и ясно излагать свои мысли. Формат работы - статьи ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт12 лет назад