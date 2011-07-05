Требуется написание текста для 3-х разделов сайта

Необходимо заполнение разделов сайта, компании, занимающейся строительством для фармацевтической индустрии.

Разделы в которые необходимо текстовое наполнение:

- О компании

- Направления детельности

- Документы

Нужно красиво, плавно и грамотно составить текст-наполнение, чтобы создавалось ощущение надежности, инновационности и одновременно легкости. (для примера можно посмотреть описание компании на сайте pharmstd.ru)

В качестве руководства к дейcтвию (особенно для наполнения Направления деятельности) выкладываю карткое видение, которое сделано для дизайнера (сайт сейчас в процессе разработки).

Срок: до конца дня 2 июля 2011 г. Если до этого времени не успеваете - лучше не браться, т.к. оплаты не будет. Требуются серъезные копирайтеры с хорошими отзывами.

PS: При составлении текстов следует иметь ввиду что в дальнейшем будет осуществляться продвижение по словам: Реконструкция фармацевтических производств, чистые помещения, строительные панели