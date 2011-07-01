Статьи на электротехническую и строительную темат.

10 статей по комплектующим для грузоподъемного оборудования до завтрашнего дня. по 1000 знаков
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется копирайтер/рерайтер для написания статей на электро-техническую и строительную тематики (строительство саун и бань):
описание материала, сфера применения материала или оборудования, некоторые физические и другие свойства, те или иные способности данной продукции, а именно о чем и какой продукции (конкретного строительного материала) идет в статье речь.
Статьи должны быть уникальными, грамотными и читабельными.
Точный объем пока не определен.Оплата договорная.
Присылайте свои расценки и примеры работ.
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