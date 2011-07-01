Требуется ИТ-копирайт еженедельно

Нужен SEO-текст 2000 знаков для инет-магазина. Подробности — исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня!
Требуется 1-2 раза в неделю писать толковую статью о новинках в ИТ-сфере, толковый обзор и т.п. Вообщем полноценную ИТ-статью для ресурса посвященного компьютерным технологиям. Писать от первого лица, интересно, а не просто голые факты + пару фотографий.
Объем 3-4 тысячи буков.
Указывайте свою цену за 1 статью и примеры ваших работ. Для начала потребуется написать мини-статью на 1000 знаков которая тоже будет оплачена (если не полный бред). После этого будет выбран исполнитель для постоянного сотрудничества.
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