Требуется ИТ-копирайт еженедельно

Доброго дня!

Требуется 1-2 раза в неделю писать толковую статью о новинках в ИТ-сфере, толковый обзор и т.п. Вообщем полноценную ИТ-статью для ресурса посвященного компьютерным технологиям. Писать от первого лица, интересно, а не просто голые факты + пару фотографий.

Объем 3-4 тысячи буков.

Указывайте свою цену за 1 статью и примеры ваших работ. Для начала потребуется написать мини-статью на 1000 знаков которая тоже будет оплачена (если не полный бред). После этого будет выбран исполнитель для постоянного сотрудничества.