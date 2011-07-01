SEO-текст

КопирайтингЗакрыт8 заявок256 просмотров
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Нужен SEO-текст 2000 знаков для инет-магазина.

Подробности — исполнителю.

12 лет назад
Areal
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
adamwebb1991
Александр 
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва(-2)
12 лет назад
$2
1 день
Предлагая свои услуги, Александр совершенно никакого представления не имеет, о чем вообще речь. В итоге проект сорван, деньги не возвращены (120 р.). Итак, если вы хотите потерять время и деньги - обращайтесь к Александру.
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