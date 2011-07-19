Копирайтинг для людей. Времянка. Лесозаготовка.

Требуется написать статью "Практика и теория приема DVB-S2". В помощь автору есть ветка на форуме, где обсуждается данная тема. Так же будет предоставлена выборка с этой же ветки важных мыслей и фактов. Требование по статье: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ на копирайтинг для сайта- времянки.
Сделать копирайтинг по аналогии с данным проектом kitezh-grad.ru т.е. текст будет вставлен такими же блоками, так же выделен и т.п., в точно таком же шаблоне. Текста может быть больше до 30%.
Тематика: новый сайт для компании lesmir.ru
Сроки - срочно.
Бюджет: обычный копирайтинг, укажите цену за кило + подбор нескольких фоток по направлениям.
Итоги в ворде, с разбивкой по блокам и мини-комментами, если таковые будут + папка с фотками, которыми надо анимировать текст.
Заполните все параметры в ответе на тендер + мини-коммент в ответе по оптимальному кол-ву знаков и фоток.
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