Копирайтинг для людей. Времянка. Лесозаготовка.

ТЗ на копирайтинг для сайта- времянки.

Сделать копирайтинг по аналогии с данным проектом kitezh-grad.ru т.е. текст будет вставлен такими же блоками, так же выделен и т.п., в точно таком же шаблоне. Текста может быть больше до 30%.

Тематика: новый сайт для компании lesmir.ru

Сроки - срочно.

Бюджет: обычный копирайтинг, укажите цену за кило + подбор нескольких фоток по направлениям.

Итоги в ворде, с разбивкой по блокам и мини-комментами, если таковые будут + папка с фотками, которыми надо анимировать текст.

Заполните все параметры в ответе на тендер + мини-коммент в ответе по оптимальному кол-ву знаков и фоток.