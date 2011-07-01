Написание статей в ЖЖ.

Существует блог http://ebayclub.livejournal.com/

Требуется 1н раз в неделю постить статью об интересном магазине/товаре за рубежем. Искать магазины где проходят акции, распродажи, редкие вещи итд. Пример написания в ЖЖ есть.

Статьи просто присылать на контактный емаил в нужном формате.

Постоянная основа. Оплата по wmR.