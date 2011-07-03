3 статьи о курорте Сходница (можно рерайт)

Нужно 3 статьи на 3 темы: Жилье в Сходнице, Лечение в Сходнице, Отдых в Сходнице.

До 2 тысяч символов каждая. Так как бюджет совсем мал, можно и рерайт, не проблема.

Одно требование - в каждой статье вхождение ключевого слова 3 раза. Т.е. для темы "Жилье в Сходнице" ключевое слово "Жилье в Сходнице" и "Жилье Сходница".