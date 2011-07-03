3 статьи о курорте Сходница (можно рерайт)

КопирайтингЗавершен6 заявок310 просмотров
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Нужно 3 статьи на 3 темы: Жилье в Сходнице, Лечение в Сходнице, Отдых в Сходнице.

До 2 тысяч символов каждая. Так как бюджет совсем мал, можно и рерайт, не проблема.

Одно требование - в каждой статье вхождение ключевого слова 3 раза. Т.е. для темы "Жилье в Сходнице" ключевое слово "Жилье в Сходнице" и "Жилье Сходница".

12 лет назад
flabers
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
solotaj
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$6
1 день
Спасибо за работу! Буду обращаться по необходимости!
С Вами приятно было работать. Большое спасибо.
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