Небольшая работа по тексту

Приветствую.

Необходимо написать 20 строчек - “а-ля пара вступительных предложений для сайта”.

Пример одной строчки:

“Добро пожаловать к нам на ресурс! Мы постоянно следим за новой информацией по такой тематике, как {KEYWORD}. Вам также будет интересна информация по тематикам: {RAND_KEY}, {RAND_KEY}, {RAND_KEY}, {RAND_KEY}, {RAND_KEY}, {RAND_KEY}, {RAND_TEXT_x}.”

В каждой строчке необходимо использовать следующие макросы (позаботьтесь о том, чтобы они стыковались по смыслу с текстом):

{KEYWORD} - 1 раз (главное ключевое слово страницы)

{RAND_KEY} – 6-7 раз (случайное ключевое слово)

{RAND_TEXT_x} – 1 раз (внешняя ссылка на др. ресурс)

Тематика сайта – форекс, если это важно при работе с текстом.

Оплачиваю за каждую строчку – 3 рубля. Каждый фрилансер берет на себя не более 20 строчек (кол-во может быть увеличено, если нужное кол-во фрилансеров не найдется). Необходимое кол-во фрилансеров – 5 человек.

P.S. Если задание вам интересно, отпишите об этом в тендере, а не в личку. Заранее, спасибо.

P.S.S. Пожалуйста, не начинайте работу, если ваша кандидатура не согласована.

P.S.S.S. Выполняйте работу качественно. Следите за пунктуацией. Не делайте в тексте ошибок. Прежде чем отправлять мне выполненную работу для оплаты – перепроверьте текст. Спасибо.