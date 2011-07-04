Небольшая работа по тексту

1.5$ за тыщу символов штук 5 по 2000-3000 символов тема поиск работы в гоу гоу, ночных клубах, моделями, поиск общежития
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую.
Необходимо написать 20 строчек - “а-ля пара вступительных предложений для сайта”.
Пример одной строчки:
“Добро пожаловать к нам на ресурс! Мы постоянно следим за новой информацией по такой тематике, как {KEYWORD}. Вам также будет интересна информация по тематикам: {RAND_KEY}, {RAND_KEY}, {RAND_KEY}, {RAND_KEY}, {RAND_KEY}, {RAND_KEY}, {RAND_TEXT_x}.”
В каждой строчке необходимо использовать следующие макросы (позаботьтесь о том, чтобы они стыковались по смыслу с текстом):
{KEYWORD} - 1 раз (главное ключевое слово страницы)
{RAND_KEY} – 6-7 раз (случайное ключевое слово)
{RAND_TEXT_x} – 1 раз (внешняя ссылка на др. ресурс)
Тематика сайта – форекс, если это важно при работе с текстом.
Оплачиваю за каждую строчку – 3 рубля. Каждый фрилансер берет на себя не более 20 строчек (кол-во может быть увеличено, если нужное кол-во фрилансеров не найдется). Необходимое кол-во фрилансеров – 5 человек.
P.S. Если задание вам интересно, отпишите об этом в тендере, а не в личку. Заранее, спасибо.
P.S.S. Пожалуйста, не начинайте работу, если ваша кандидатура не согласована.
P.S.S.S. Выполняйте работу качественно. Следите за пунктуацией. Не делайте в тексте ошибок. Прежде чем отправлять мне выполненную работу для оплаты – перепроверьте текст. Спасибо.
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