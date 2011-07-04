Необходимо писать тексты по фармацевтике на сайте

КопирайтингЗакрыт10 заявок225 просмотров
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Необходим исполнитель умеющий грамотно писать тексты на медицинскую тему вообще и по фармацевтике в частности. Желательно профильное образование.

Бюджет 90 руб. 1000 знаков.

12 лет назад
adserton
53 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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