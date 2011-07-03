Необходимо наполнить сайт.

ТЗ на копирайтинг для сайта- времянки. Сделать копирайтинг по аналогии с данным проектом kitezh-grad.ru т.е. текст будет вставлен такими же блоками, так же выделен и т.п., в точно таком же шаблоне. Текста может быть больше до ...