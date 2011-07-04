Нужен рерайт статей

Необходим исполнитель умеющий грамотно писать тексты на медицинскую тему вообще и по фармацевтике в частности. Желательно профильное образование. Бюджет 90 руб. 1000 знаков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо переписать порядка 25 статей примерно по 3к символов для последующего их размещения на сайте в сео целях. Оплата не более 1$ за 1к.
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