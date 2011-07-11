Доработать текст

Анастасия, перевернуло своими текстами все мое мировоззрение! это отлично, превосходно, восхитительно ! Я могу написать еще кучу эпитетов, но все рано это не передаст того что сделала Анастасия )))) Работа выполнена на качественном уровне, в заявленные сроки и за разумную сумму. Работать с Анастасией одно удовольствие. Рекомендую заказчикам, как ответственного и знающего свое дело профессионала! Анастасия, спасибо Вам, по больше Вам хороших и интересных проектов. Уверен, что еще обращусь к Вам не один раз, поскольку, как Вы и сами поняли проект будет нуждаться в Ваших услугах. С уважением, DanilaEjov