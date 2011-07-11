Доработать текст

КопирайтингЗавершен12 заявок312 просмотров
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Необходимо довести "до ума" текст, что бы он побуждал людей подписаться

наполнить его смыслом и ключевиками

тематика: интернет-магазин по продажам качественной и не дешевой бижутерии в Твери.

название Энсель

домен http://ensel.ru

свои предложения пишите в ветке проекта.

в ЛС, асе, скайпе и по почте на вопросы не связанные с проектом отвечать не буду.

12 лет назад
DanilaEjov
Данила 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
angel_1987
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$25
3 дня
Анастасия, перевернуло своими текстами все мое мировоззрение! это отлично, превосходно, восхитительно ! Я могу написать еще кучу эпитетов, но все рано это не передаст того что сделала Анастасия )))) Работа выполнена на качественном уровне, в заявленные сроки и за разумную сумму. Работать с Анастасией одно удовольствие. Рекомендую заказчикам, как ответственного и знающего свое дело профессионала! Анастасия, спасибо Вам, по больше Вам хороших и интересных проектов. Уверен, что еще обращусь к Вам не один раз, поскольку, как Вы и сами поняли проект будет нуждаться в Ваших услугах. С уважением, DanilaEjov
Данила, спасибо за столь развернутый отзыв. Поверьте, он стоит многого. :)) С Вами очень приятно работать. Вы - один из лучших заказчиков. Адекватный, понимающий, ответственный. +++
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