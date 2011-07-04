20 новостей на сайт

На украинский проект необходимо добавлять в день 20 мини-новостей.

Что такое мини - новость. Фото ил видео, заг и 2 строчки лид. Но делать их надо не 20 за раз, а в течении дня, чтобы получалась картина дня.

Админка работает по принципу Фэйсбука - то есть также добавляется тест, фото и видео

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