Статьи по игре Heroes of Newerth

КопирайтингЗавершен6 заявок193 просмотра
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Нужно написать копирайт статьи по Heroes of Newerth: http://www.heroesofnewerth.com/ или http://www.heroesofnewerth.ru/

Статьи нужны как тут по героям: http://www.dota-manual.ru/

и тут по артефактам: http://www.dota-manual.ru/showvendor.php

Для сайта: http://www.hon-manual.ru/

По героям будет тут: http://www.hon-manual.ru/

По артефактам будет тут: http://www.hon-manual.ru/showvendor.php

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12 лет назад
leored
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
67 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
ZoltanKramov
Золтан 
32 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$2
1 день
Приятная комманда. Статьи ими написаны хорошо и в срок.
Замечательный заказчик, способный четко поставить задачу. Приятен в общении, с оплатой проблем нет, расчитываю на долгосрочное сотрудничество.
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