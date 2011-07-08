Статьи по игре Heroes of Newerth

Нужно написать копирайт статьи по Heroes of Newerth: http://www.heroesofnewerth.com/ или http://www.heroesofnewerth.ru/

Статьи нужны как тут по героям: http://www.dota-manual.ru/

и тут по артефактам: http://www.dota-manual.ru/showvendor.php

Для сайта: http://www.hon-manual.ru/

По героям будет тут: http://www.hon-manual.ru/

По артефактам будет тут: http://www.hon-manual.ru/showvendor.php

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