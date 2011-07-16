20 уникальных статей бухгалтерской тематики

КопирайтингЗавершен15 заявок325 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется 20 уникальных статей бухгалтерской тематики, объем статей 1500 знаков каждая, готов заплатить по 50 руб. за статью.

12 лет назад
cityman177
Роман 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
zaval
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 отзывов(-1)
12 лет назад
$30
4 дня
Екатерина выполнила работу очень качественно, всем рекомендую.
Адекватный и приятный заказчик. Надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться!
  • Похожие заказы

  • Написание статьи для сайта

    $8

    Надо написать 1 уникальный текст для раздела сайта. Тематика ремонт и отделка. теги "отделка керамогранитом", "облицовка керамогранитом"

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание уникальных статей.

    Нужны уникальные статьи, 1500 знаков, плачу 50 рублей за одну статью, с иллюстрациями 4-5 картинок. Возможно статьи будут на постоянной основе, если проект будет приносить прибыль. Выплаты 1 раз в два дня, либо чаще, как статья ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • 20 новостей на сайт

    На украинский проект необходимо добавлять в день 20 мини-новостей. Что такое мини - новость. Фото ил видео, заг и 2 строчки лид. Но делать их надо не 20 за раз, а в течении дня, чтобы получалась ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется написание небольших предложений с ключом

    Требуется написание небольших предложений, 7 и более слов, с моими ключевыми словами. Пример предоставлю. На данный момент требуется 200 предложений. Сроки до затра. Оплата WM. Без предоплат.

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать текст

    Необходимо довести "до ума" текст, что бы он побуждал людей подписаться наполнить его смыслом и ключевиками тематика: интернет-магазин по продажам качественной и не дешевой бижутерии в Твери. название Энсель домен http://ensel.ru свои предложения пишите в ветке проекта. в ЛС, асе, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написание мини сео текстов

    Нужно написать около 20-30 текстов каждый по 500 символов с пробелами Для каждого текста будет дана тема и 1 ключ который нужно заточить в тексте под удобное дальнейшее продвижение данного текста и ключа в яндексе и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужен рерайт статей

    Необходимо переписать порядка 25 статей примерно по 3к символов для последующего их размещения на сайте в сео целях. Оплата не более 1$ за 1к.

    Копирайтинг40 заявок
    Закрыт
    12 лет назад