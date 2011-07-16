Надо написать 1 уникальный текст для раздела сайта. Тематика ремонт и отделка. теги "отделка керамогранитом", "облицовка керамогранитом"
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Требуется 20 уникальных статей бухгалтерской тематики, объем статей 1500 знаков каждая, готов заплатить по 50 руб. за статью.
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