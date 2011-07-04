Рерайтинг 50 статей (приватно для zaval)

КопирайтингЗакрыт5 заявок306 просмотров
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Требуется написать 50 небольших (ок. 1500 символов каждая) статей. Статьи на популярные темы.

12 лет назад
Zigfrid-N
Павел 
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
zaval
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 отзывов(-1)
12 лет назад
$200
3 дня
Качество работы Катерины, если сказать мягко, оставляет желать лучшего. Текст изобилует ошибками, причем многие из них даже подчеркиваются MS Word-ом. Уникальность текста после рерайта была гораздо ниже, чем было оговорено. 65-85% вместо условленных 99%. После моих просьб исправить свои ошибки (на самом деле, для этого пришлось написать всего лишь 5 писем и столько же сообщений в скайп, большая часть из которых была проигнорирована) Катерина прислала текст с ничуть не меньшим количеством ошибок. О чем говорить, если первое же слово в тексте написано - "Низвокольтный"? На одной странице в двух предложениях дважды встречается слово "Также". И таких ошибок много. Либо Катерина не читает сама то, что пишет, либо это дисграфия. Что характерно, на эти ошибки я указал, но после трехдневной переделки тексты мне вернулись с ними же! В итоге, сроки работ безбожно сорваны, а тексты переписываю сам, поскольку времени обращаться к другим копирайтерам уже нет. Что интересно, ранее Катерина выполняла работы куда более качественно и в срок. А сейчас впечатление, что за нее писал ее младший брат троечник. Если вы все же будете работать с Катериной, обговаривайте штрафные санкции за срыв сроков и не платите денег, пока лично не прочтете ее работы. А еще, обязательно проверяйте на уникальность текст! В моем случае текст был уникален в основном своими ошибками. P.S. Денег заплатил в полном объеме, но больше обращаться не буду.
О как :-) То есть вы мне оплатили в полном объеме, судя по заявке 200 у.е.? И за 50 статей, которые я якобы безбожно написала, и на популярные темы? Ну спасибо, очень правдиво. Дай вам Бог, испытать тот же ужас, который мне пришлось, когда мне зуб вырывали и выпиливали кусок кости, пока вы мой скайп и почту забрасывали письмами. За тексты, которые в общей сложности стоили 10 у.е. И еще, дай вам Бог, таких же заказчиков, как вы, который ради мизерной суммы будет катать отзыв объемом, сходным с размером заказаной статьи. Сыплю соль себе на темечко и сожалею о том, что я не робот. Спасибо за "правдивую" заявку о стоимости проекта и его содержании. Не вводите в заблуждение людей. Если хотели изрыгнуть яд - сказали бы, я бы мисочку подставила :-) С уважением.
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