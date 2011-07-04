Рерайтинг 50 статей (приватно для zaval)

Качество работы Катерины, если сказать мягко, оставляет желать лучшего. Текст изобилует ошибками, причем многие из них даже подчеркиваются MS Word-ом. Уникальность текста после рерайта была гораздо ниже, чем было оговорено. 65-85% вместо условленных 99%. После моих просьб исправить свои ошибки (на самом деле, для этого пришлось написать всего лишь 5 писем и столько же сообщений в скайп, большая часть из которых была проигнорирована) Катерина прислала текст с ничуть не меньшим количеством ошибок. О чем говорить, если первое же слово в тексте написано - "Низвокольтный"? На одной странице в двух предложениях дважды встречается слово "Также". И таких ошибок много. Либо Катерина не читает сама то, что пишет, либо это дисграфия. Что характерно, на эти ошибки я указал, но после трехдневной переделки тексты мне вернулись с ними же! В итоге, сроки работ безбожно сорваны, а тексты переписываю сам, поскольку времени обращаться к другим копирайтерам уже нет. Что интересно, ранее Катерина выполняла работы куда более качественно и в срок. А сейчас впечатление, что за нее писал ее младший брат троечник. Если вы все же будете работать с Катериной, обговаривайте штрафные санкции за срыв сроков и не платите денег, пока лично не прочтете ее работы. А еще, обязательно проверяйте на уникальность текст! В моем случае текст был уникален в основном своими ошибками. P.S. Денег заплатил в полном объеме, но больше обращаться не буду.