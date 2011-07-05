Приватно для Павловой Марии (lukoshkosnov)

КопирайтингЗавершен1 заявка140 просмотров
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Рерайт

12 лет назад
Khisamovaregina
Регина 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
lukoshkosnov
Мария 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель, все в срок и хорошего качества! Большое спасибо за работу Вам, Мария!
Отличный заказчик, корректная постановка задания, оплата в срок.
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