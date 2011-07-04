Написание уникальных статей.

Нужны уникальные статьи, 1500 знаков, плачу 50 рублей за одну статью, с иллюстрациями 4-5 картинок.

Возможно статьи будут на постоянной основе, если проект будет приносить прибыль. Выплаты 1 раз в два дня, либо чаще, как статья пройдет нашу модерацию. Пока нужен 1 человек.

Пишите мне в личку, я дам инвайт на сайт, на котором нужно зарегаться, и обьясню все подробнее.

Статьи будем подбирать под вашу ближайшую тему, статьи вида "инструкции".