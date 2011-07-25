Рерайт текстов

С новыми заказчиками всегда начинаешь сотрудничать с опаской, а вдруг тексты не понравятся, а вдруг оплаты не будет,а вдруг..., а вдруг... - много таких "а вдруг", особенно, когда работаешь не первый день во фрилансе. Спасибо Анатолию! Все страхи были развеяны, сотрудничеством довольна, оплата в полной мере! Тематики интересные, задание четкое, что еще нужно для работы? Ах, да! Приятно пообщаться - это тоже немаловажный фактор! Спасибо, надеюсь продолжать сотрудничество в том же духе!