Рерайтинг 4-х статей по 4000 символов каждая.

Здравствуйте уважаемые копирайтеры/рерайтеры.

Нужен очень качественный (заплачу хорошо, но важно чтобы вы разбирались в теме) рерайтинг статей на тему web-разработки, проектирование сайтов, продвижения и т.д.

Текст будет проверятся на уникальность и корректором на грамматические/стилевые ошибки.

Пишите сумму за 1000 символов и сроки исполнения заказа.

Оплата WMR, WMZ, ЯД.

Исходники имеются.