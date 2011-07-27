Рерайтинг 4-х статей по 4000 символов каждая.

КопирайтингЗавершен38 заявок581 просмотр
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Здравствуйте уважаемые копирайтеры/рерайтеры.

Нужен очень качественный (заплачу хорошо, но важно чтобы вы разбирались в теме) рерайтинг статей на тему web-разработки, проектирование сайтов, продвижения и т.д.

Текст будет проверятся на уникальность и корректором на грамматические/стилевые ошибки.

Пишите сумму за 1000 символов и сроки исполнения заказа.

Оплата WMR, WMZ, ЯД.

Исходники имеются.

12 лет назад
naidenov_e
Евгений 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
alinal
Ольга 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$32
2 дня
Отличный рерайт статей на web тематику, спасибо Ольга за работу.
Приятно было работать с Евгением, статьи были сразу проверены и оплачены.
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