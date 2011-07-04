Требуется написание статей

КопирайтингЗакрыт28 заявок423 просмотра
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Требуется копирайтер/рерайтер для написания статей на электро-техническую и строительную тематики (строительство саун и бань):

описание материала, сфера применения материала или оборудования, некоторые физические и другие свойства, те или иные способности данной продукции, а именно о чем и какой продукции (конкретного строительного материала) идет в статье речь.

Статьи должны быть уникальными, грамотными и читабельными.

Точный объем пока не определен.Оплата договорная.

Присылайте свои расценки и примеры работ.

Написание статей
12 лет назад
binna619
Инна 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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