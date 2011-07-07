Статьи об аське

$20
КопирайтингЗавершен10 заявок230 просмотров
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Нужно написать 10 статей о программе icq. Объем - 2000 символов. Ключевые слова: аська, аську, скачать бесплатно аську, скачать аську, аська на компьютер.

Для работы возьму пару человек, которые гарантируют оперативность и качество работы. Предпочтение отдам тем, кто готов сотрудничать за небольшую плату - 1$ за 1000 символов.

12 лет назад
ARIA
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
hodun
Артур 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад
$20
1 день
Хочу отметить профессионализм и ответственность данного исполнителя. Работа была выполнена оперативно, качественно, согласно заявленным требованиям. Всем рекомендую.
Хороший заказчик. Оплатила через 2 минуты после сдачи. Рекомендую к сотрудничеству. К тому же хороший человек!
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