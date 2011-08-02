Юридически грамотный рерайт оферты и договора.

Здравствуйте уважаемые копирайтеры/рерайтеры. Нужен очень качественный (заплачу хорошо, но важно чтобы вы разбирались в теме) рерайтинг статей на тему web-разработки, проектирование сайтов, продвижения и т.д. Текст будет проверятся на уникальность и корректором на грамматические/стилевые ошибки. Пишите сумму ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Юридически грамотный рерайт:
оферта - 5000-7000 знаков
договор - 20000 знаков
требования:
- юридически грамотный
- срок выполнения около 1 недели (обговаривается, можно уменьшить или увеличить)
- возможность проверить email и ответить на него минимум 1 раз в сутки.
- при возникновении форс-мажора (личные проблемы, отключение интернета, технические проблемы итп) уведомить при помощи sms, чтобы я вас не искал куда вы пропали
- ответственность, внимательность
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