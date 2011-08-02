Юридически грамотный рерайт оферты и договора.

Юридически грамотный рерайт:

оферта - 5000-7000 знаков

договор - 20000 знаков

требования:

- юридически грамотный

- срок выполнения около 1 недели (обговаривается, можно уменьшить или увеличить)

- возможность проверить email и ответить на него минимум 1 раз в сутки.

- при возникновении форс-мажора (личные проблемы, отключение интернета, технические проблемы итп) уведомить при помощи sms, чтобы я вас не искал куда вы пропали

- ответственность, внимательность