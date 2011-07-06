Качественный рерайт

Приветствую!

Требуется рерайт высокой уникальности об услугах салона красоты. Предпочтение отдам дамам.

Объем большой, поэтому выберу несколько исполнителей. Указывайте ваши пожелания по оплате.

Работа будет выглядеть следующим образом. Я даю вам исходник, а вы его сокращаете до нужного объема и пишете самое основное в приветливой (не сухой) форме. Желающие могут использовать свои источники.