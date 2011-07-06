Качественный рерайт

Нужно написать текст для сайта. О компании и услуги (по объему А4 лист на все). Тематика: климатическое оборудование 9обогреватели, кондиционеры и т.д. и их монтаж). Жду от вас расценки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Требуется рерайт высокой уникальности об услугах салона красоты. Предпочтение отдам дамам.
Объем большой, поэтому выберу несколько исполнителей. Указывайте ваши пожелания по оплате.
Работа будет выглядеть следующим образом. Я даю вам исходник, а вы его сокращаете до нужного объема и пишете самое основное в приветливой (не сухой) форме. Желающие могут использовать свои источники.
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