Качественный рерайт

КопирайтингЗавершен7 заявок221 просмотр
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Приветствую!

Требуется рерайт высокой уникальности об услугах салона красоты. Предпочтение отдам дамам.

Объем большой, поэтому выберу несколько исполнителей. Указывайте ваши пожелания по оплате.

Работа будет выглядеть следующим образом. Я даю вам исходник, а вы его сокращаете до нужного объема и пишете самое основное в приветливой (не сухой) форме. Желающие могут использовать свои источники.

12 лет назад
Areal
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранные исполнители
Alenkalutsk
Алёна 
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$1
1 день
Тексты грамотные, уникальные и даже раньше срока. Рекомендую Алену как ответственного исполнителя.
Дмитрий - отличный заказчик! Грамотно и понятно поставленное задание, быстрая, своевременная оплата работы. Приятно было работать! Всем фрилансерам рекомендую
Pi_Na
53 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
12 лет назад
$1
1 день
ZoltanKramov
Золтан 
32 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Тексты качественные, уникальные, грамотные, а главное — всегда в срок. Рекомендую Золтана как ответственного исполнителя.
Хороший, адекватный заказчик. Четко ставит задачу и дает исчерпывающую информацию по проекту. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
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