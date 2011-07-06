Статьи для англ. сайта - приготовление риса

КопирайтингЗакрыт11 заявок208 просмотров
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Здравствуйте!

Требутеся: 15 статей на тему приготовления риса (блюда из риса) на английском языке (статьи должны содержать заданные ключевые слова). Нужен хороший английский, сайт для западной аудитории. Пожалуйста укажите Ваши расценки, предложения без указания цены игнорируются.

Более подробно - исполнителю.

12 лет назад
premium-tel
Антон 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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