Комерческое предложение на продвижение сайтов.

Нужны тексты для сайта сервисной компании (клининг)
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Составить комерческое предложение для Спам рассылки.
Рассылаться будет на мыло потенциальным клиентам. Предложение на продвижение от частного лица или фирмы.
Вопросы в лс.
Оставляйте контакты, с выбранным исполнителем я свяжусь.
Отклик клиентов главный результат по которуму в последствии и будет написан отзыв фрилансеру.
Стоимость и сроки предлогайте.
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