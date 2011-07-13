Написание продающих текстов для одностраничников

Нужен человек который умеет писать продающие тексты для одностраничников по схеме:

-Боль

-Усиление боли

-Решение

-Выгоды

-Результат

-Ускорители

Это не одноразовый проект, нужен человек, который будет постоянно для нас писать тексты, как правило по несколько в неделю иногда больше.

Работы будет много цениться качество и скорость. Материалом, примерами мы обеспечиваем.

По цене рассчитываю на 3 долл. за 1000 символов.

Свои предложения пишите !только под проектом (оставляйте свой скайп - заявки скрыты)