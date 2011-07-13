Написание продающих текстов для одностраничников

Составить комерческое предложение для Спам рассылки. Рассылаться будет на мыло потенциальным клиентам. Предложение на продвижение от частного лица или фирмы. Вопросы в лс. Оставляйте контакты, с выбранным исполнителем я свяжусь. Отклик клиентов главный результат по которуму в последствии и ...
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Нужен человек который умеет писать продающие тексты для одностраничников по схеме:
-Боль
-Усиление боли
-Решение
-Выгоды
-Результат
-Ускорители
Это не одноразовый проект, нужен человек, который будет постоянно для нас писать тексты, как правило по несколько в неделю иногда больше.
Работы будет много цениться качество и скорость. Материалом, примерами мы обеспечиваем.
По цене рассчитываю на 3 долл. за 1000 символов.
Свои предложения пишите !только под проектом (оставляйте свой скайп - заявки скрыты)
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