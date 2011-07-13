Написание продающих текстов для одностраничников

КопирайтингЗавершен20 заявок361 просмотр
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Нужен человек который умеет писать продающие тексты для одностраничников по схеме:

-Боль

-Усиление боли

-Решение

-Выгоды

-Результат

-Ускорители

Это не одноразовый проект, нужен человек, который будет постоянно для нас писать тексты, как правило по несколько в неделю иногда больше.

Работы будет много цениться качество и скорость. Материалом, примерами мы обеспечиваем.

По цене рассчитываю на 3 долл. за 1000 символов.

Свои предложения пишите !только под проектом (оставляйте свой скайп - заявки скрыты)

12 лет назад
bebkozen
Евгений 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Pytyatishna
Алена 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
Алена отличный копирайтер. Пишет просто превосходные продающие тексты. Вникает глубоко в тему, что делает ее тексти отличными с первого варианта. Работает быстро и качественно. Да и цены очень демократичны! С Аленой будем работать постоянно. Рекомендую. Вы не пожалеете!
Работа с Евгением принесла не только материальную выгоду, но и хорошее настроение! Это отличный заказчик, потому что: - дает четкое задание - быстро отвечает на все вопросы - постоянно в он-лайн доступе - платит в день приема текста, не откладывая. Рекомендую!
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