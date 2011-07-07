Лучшее название для фирмы

# 1 — $ 50

Приветствую, уважаемые фрилансеры!

Необходимо придумать название для фирмы.

Планируется два направления:

- ремонт и отделка помещений;

- оптовые продажи светильников.

В перспективе, возможно, останется одно, а может параллельно пойдут оба. Нужно звучное название, под которое можно заниматься этими столь разными вещами.

Документы на регистрацию фирмы подаются в первые дни следующей недели. Соответственно, оперативность со стороны всех лиц, участвующих в конкурсе не помешает. Просьба, варианты названий оставлять в личных сообщениях. Если вы оставляете варианты своих работ прямо на страничке конкурса, предварительно добавьте их в файл текстового документа с паролем. Пароль от документа - в личку.