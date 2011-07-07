Нужен копирайт для сайта знаменитого певца

Нужен человек который умеет писать продающие тексты для одностраничников по схеме: -Боль -Усиление боли -Решение -Выгоды -Результат -Ускорители Это не одноразовый проект, нужен человек, который будет постоянно для нас писать тексты, как правило по несколько в неделю иногда больше. Работы будет много ...