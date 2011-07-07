Создание ТЗ

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Мне необходим специалист, способный создать ТЗ крупного туристического портала (с интеграцией системы Само-тур). На основе данных, предоставленных клиентом необходимо написать технически грамотное задание. Так же необходимо будет провести анализ Само-тур на предмет доработки модулей.

Для того, чтобы я рассматривала вас как кандидата обязательно наличие отзывов. Работа нужна в понедельник до конца дня.

Связываться со мной лучше через емейл. Выбирать исполнителя я буду сегодня, но в 13.00 по мск уеду по делам.

С уважением, Анна.