Создание ТЗ

$100
КопирайтингЗакрыт1 заявка139 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Мне необходим специалист, способный создать ТЗ крупного туристического портала (с интеграцией системы Само-тур). На основе данных, предоставленных клиентом необходимо написать технически грамотное задание. Так же необходимо будет провести анализ Само-тур на предмет доработки модулей.

Для того, чтобы я рассматривала вас как кандидата обязательно наличие отзывов. Работа нужна в понедельник до конца дня.

Связываться со мной лучше через емейл. Выбирать исполнителя я буду сегодня, но в 13.00 по мск уеду по делам.

С уважением, Анна.

12 лет назад
Acora
Анна 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Наполнение форума

    Требуется три человека на форум детской тематики (желательно, мамы, которые поделятся опытом). Объем работы небольшой - 10 постов в день, но на постоянной основе.

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    7 лет назад

  • Лучшее название для фирмы

    $50

    Приветствую, уважаемые фрилансеры! Необходимо придумать название для фирмы. Планируется два направления: - ремонт и отделка помещений; - оптовые продажи светильников. В перспективе, возможно, останется одно, а может параллельно пойдут оба. Нужно звучное название, под которое можно заниматься этими ...

    Копирайтинг72 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Заполнение галереи сайта.

    Нужно придумать небольшое описания для большого количества фотографий. Фотографии дизайна квартир. Фотографий много. Желательно базовое знание языка. Описания 200 символов. Пишите цену за 1 описание.

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение форума nail мастеров

    Обязательно чтобы человек был знаком с nail искусством и имел профессиональный опыт. Работа по профилю в настоящее время будет преимуществом. Нужно на постоянно основе размещать новые темы на форуме и вести развернутое обсуждение в них, поддерживать дискуссию ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Пакет статей

    $100

    Требуется написать пакет статей.Все статьи по 4000 знаков, + 3 фотографии нормального качества(отдельно в файле) Стоимость работы :3000руб. Видеонаблюдение (монтаж видеонаблюдения, видеонаблюдение москва, установка видеонаблюдения, видеонаблюдение цены)(по 6 вхождений) Скрытое видеонаблюдение (скрытое видеонаблюдение, скрытые камеры видеонаблюдения, системы скрытого ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание продающих текстов для одностраничников

    Нужен человек который умеет писать продающие тексты для одностраничников по схеме: -Боль -Усиление боли -Решение -Выгоды -Результат -Ускорители Это не одноразовый проект, нужен человек, который будет постоянно для нас писать тексты, как правило по несколько в неделю иногда больше. Работы будет много ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад