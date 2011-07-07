Создание ТЗ

Необходимо составить тексты страниц, такие как: Главная, О сайте и т.д. Пожалуйста указывайте в заявке сколько у вас стоит 1000знаков копирайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Мне необходим специалист, способный создать ТЗ крупного туристического портала (с интеграцией системы Само-тур). На основе данных, предоставленных клиентом необходимо написать технически грамотное задание. Так же необходимо будет провести анализ Само-тур на предмет доработки модулей.
Для того, чтобы я рассматривала вас как кандидата обязательно наличие отзывов. Работа нужна в понедельник до конца дня.
Связываться со мной лучше через емейл. Выбирать исполнителя я буду сегодня, но в 13.00 по мск уеду по делам.
С уважением, Анна.
- Похожие заказы
- Копирайтинг34 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $10
Написать статью о бассейнах.Завершен12 лет назад
Требуется три человека на форум детской тематики (желательно, мамы, которые поделятся опытом). Объем работы небольшой - 10 постов в день, но на постоянной основе.Копирайтинг3 исполнителяЗавершен7 лет назад
- $50
Приветствую, уважаемые фрилансеры! Необходимо придумать название для фирмы. Планируется два направления: - ремонт и отделка помещений; - оптовые продажи светильников. В перспективе, возможно, останется одно, а может параллельно пойдут оба. Нужно звучное название, под которое можно заниматься этими ...Копирайтинг72 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно придумать небольшое описания для большого количества фотографий. Фотографии дизайна квартир. Фотографий много. Желательно базовое знание языка. Описания 200 символов. Пишите цену за 1 описание.Копирайтинг20 заявокЗакрыт12 лет назад
Обязательно чтобы человек был знаком с nail искусством и имел профессиональный опыт. Работа по профилю в настоящее время будет преимуществом. Нужно на постоянно основе размещать новые темы на форуме и вести развернутое обсуждение в них, поддерживать дискуссию ...Копирайтингнет заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен рерайт статей музыкальной тематики, гитары, скрипки, и т.д. Человек нужен на длительное сотрудничество.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен12 лет назад
- $50
Требуются статьи по автотематике: КАМАЗ, МАЗ, грузовики иномарки: MAN, Volvo, Scania, Iveco, Renault, DAF, Mercedes. Копирайтинг. 2000зн.Копирайтинг13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется написать пакет статей.Все статьи по 4000 знаков, + 3 фотографии нормального качества(отдельно в файле) Стоимость работы :3000руб. Видеонаблюдение (монтаж видеонаблюдения, видеонаблюдение москва, установка видеонаблюдения, видеонаблюдение цены)(по 6 вхождений) Скрытое видеонаблюдение (скрытое видеонаблюдение, скрытые камеры видеонаблюдения, системы скрытого ...Закрыт12 лет назад
Нужен человек который умеет писать продающие тексты для одностраничников по схеме: -Боль -Усиление боли -Решение -Выгоды -Результат -Ускорители Это не одноразовый проект, нужен человек, который будет постоянно для нас писать тексты, как правило по несколько в неделю иногда больше. Работы будет много ...Завершен12 лет назад