Автор новостей (блокчейн и криптовалюты)

Хорошо разбираетесь в трейдинге? Можете распознать «бриллиант» на графике, а новичку объяснить сложные термины простыми словами? Знаете чем отличается биржа от брокера? Тогда ознакомьтесь с условиями и заполните анкету. Наши требования к экспертам:[list][*]Знание и понимание темы ...