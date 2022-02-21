Автор новостей (блокчейн и криптовалюты)

КопирайтингЗакрыт1 заявка882 просмотра
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Международная компания, занимающаяся созданием и раскруткой крупнейших в своих нишах информационных порталов, ищет автора новостей по тематике криптовалют.

Требования:

  • Опыт работы новостинком по любой тематике в русскоязычном издании 1−3 года.
  • Понимание того, как устроен рынок криптовалют.
  • Возможность находиться онлайн 24/7, чтобы следить за актуальными новостями крипторынка.
  • Умение работать с иностранными (англоязычными) источниками.
Условия работы:
  • Полная занятость (без совмещения), удаленный формат
  • Заработная плата обсуждается на собеседовании.
  • Оформление по договору.
  • 14 дней оплачиваемого отпуска после беспрерывных 6 месяцев работы.
  • Обучение за счет компании.
  • 50% компенсация затрат на оборудование рабочего места.
  • Работа в команде единомышленников!
Откликайтесь на вакансию и в сопроводительном письме на [email protected] опишите, какой опыт работы в издательских проектах вы имеете.

ОБЯЗАТЕЛЬНО! К сопроводительному письму необходимо приложить примеры выполненных вами работ. Резюме без примеров НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!

2 года назад
guest_16454493077668
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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