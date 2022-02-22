Постоянного автора на темы Форекс/фондовый рынок/БО

Есть сайт на котором блог. Тематика трейдинг на бирже бинанс, крипта и тд. Там под статьями куча коментариев и вопросов. Нужен человек в теме, который сможет на все ответить. Пишите цену за отет на один комент или ...
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Хорошо разбираетесь в трейдинге? Можете распознать «бриллиант» на графике, а новичку объяснить сложные термины простыми словами? Знаете чем отличается биржа от брокера? Тогда ознакомьтесь с условиями и заполните анкету.
Наши требования к экспертам:
- Знание и понимание темы форекс/БО/Инвестиции.
- Практический опыт трейдинга.
- Умение писать уникальные тексты с ключевыми словами.
- Адекватное отношение к критике и правкам.
- Опыт работы с сервисами: Главред, Тургенев, Advego, Text.ru
- Оплату 2-4$ за тысячу символов без пробелов.
- Стабильные заказы каждую неделю на годы вперед.
- Возможность создавать полезный контент для нашего сайта.
- Ежеквартальные бонусы до 20% от суммы заработка тем, кто пишет много и качественно.
- Частичная компенсация затрат на обучение и организацию рабочего места.
- Официальное оформление по ГПХ после окончания испытательного срока.
- Оплачиваемый отпуск для наших постоянных авторов.
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