Постоянного автора на темы Форекс/фондовый рынок/БО

$2
КопирайтингЗакрыт5 заявок598 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Хорошо разбираетесь в трейдинге? Можете распознать «бриллиант» на графике, а новичку объяснить сложные термины простыми словами? Знаете чем отличается биржа от брокера? Тогда ознакомьтесь с условиями и заполните анкету.

Наши требования к экспертам:

  • Знание и понимание темы форекс/БО/Инвестиции.
  • Практический опыт трейдинга.
  • Умение писать уникальные тексты с ключевыми словами.
  • Адекватное отношение к критике и правкам.
  • Опыт работы с сервисами: Главред, Тургенев, Advego, Text.ru
Что мы предлагаем:
  • Оплату 2-4$ за тысячу символов без пробелов.
  • Стабильные заказы каждую неделю на годы вперед.
  • Возможность создавать полезный контент для нашего сайта.
  • Ежеквартальные бонусы до 20% от суммы заработка тем, кто пишет много и качественно.
  • Частичная компенсация затрат на обучение и организацию рабочего места.
  • Официальное оформление по ГПХ после окончания испытательного срока.
  • Оплачиваемый отпуск для наших постоянных авторов.
Для отклика на вакансию заполните, пожалуйста, анкету.

https://docs.google.com/forms/d/1WlvO8-C2bmAskvKqZd8q0TE-FCbAjHRyWZMy4LBzs30/viewform?edit_requested=true

2 года назад
NataWriter
Наталья 
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
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