Постоянного автора на темы Форекс/фондовый рынок/БО

Хорошо разбираетесь в трейдинге? Можете распознать «бриллиант» на графике, а новичку объяснить сложные термины простыми словами? Знаете чем отличается биржа от брокера? Тогда ознакомьтесь с условиями и заполните анкету.

Наши требования к экспертам:

Знание и понимание темы форекс/БО/Инвестиции.

Практический опыт трейдинга.

Умение писать уникальные тексты с ключевыми словами.

Адекватное отношение к критике и правкам.

Опыт работы с сервисами: Главред, Тургенев, Advego, Text.ru

Оплату 2-4$ за тысячу символов без пробелов.

Стабильные заказы каждую неделю на годы вперед.

Возможность создавать полезный контент для нашего сайта.

Ежеквартальные бонусы до 20% от суммы заработка тем, кто пишет много и качественно.

Частичная компенсация затрат на обучение и организацию рабочего места.

Официальное оформление по ГПХ после окончания испытательного срока.

Оплачиваемый отпуск для наших постоянных авторов.

Что мы предлагаем:Для отклика на вакансию заполните, пожалуйста, анкету.

https://docs.google.com/forms/d/1WlvO8-C2bmAskvKqZd8q0TE-FCbAjHRyWZMy4LBzs30/viewform?edit_requested=true