Автор статей в Яндекс Дзен (блокчейн и криптовалюты)

КопирайтингЗакрыт2 заявки880 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Международная компания, занимающаяся созданием и раскруткой крупнейших в своих нишах информационных порталов, ищет автора статей в Яндекс Дзен по тематике блокчейна и криптовалют.

Обязанности:

  • Написание интересных, понятных для читателя текстов.
  • Глубокая проработка темы.
  • Своевременное внесение правок.
  • Оформление текста графическими материалами и дополнительной информацией.

Что мы предлагаем?

  • Полностью удаленная работа.
  • Сотрудничество с опытными редакторами, корректорами и специалистами по стилистике. Вам с текстом будет помогать целая команда профессионалов.
  • Оплата дважды в месяц, любым удобным способом (банк или платежная система).
  • Полная загрузка на несколько недель вперед без простоев. Вам не придется постоянно искать заказы.
  • Заработная плата обсуждается на собеседовании. Оплата увеличивается вместе с профессиональным ростом автора.
  • 20% бонус от всего написанного объема за 3 месяца при условии выполнения плана.
  • Оплачиваемый отпуск (при выполнении плана) и обучение за счет компании.
  • Карьерный рост вплоть до позиции Главного редактора.

Кого мы ищем?

  • Опытного копирайтера.
  • Опыт работы с криптовалютными биржами и сервисами (покупка криптовалюты, биржевая торговля, участие в ICO, инвестиции в цифровые активы) будет большим преимуществом.
  • Грамотность и понимание стилистических норм написания текста.
  • Пунктуальность и ответственность за своевременную сдачу материалов.
  • Понимание принципов работы сервисами для проверки текстов (Тургенев, Advego, Главред, Text.ru).
  • Обучаемость и целеустремленность.
Откликайтесь на вакансию и в сопроводительном письме на [email protected] опишите, какой опыт работы в издательских проектах вы имеете.

ОБЯЗАТЕЛЬНО! К сопроводительному письму необходимо приложить примеры выполненных вами работ. Резюме без примеров НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!

2 года назад
guest_16454493077668
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Постоянного автора на темы Форекс/фондовый рынок/БО

    $2

    Хорошо разбираетесь в трейдинге? Можете распознать «бриллиант» на графике, а новичку объяснить сложные термины простыми словами? Знаете чем отличается биржа от брокера? Тогда ознакомьтесь с условиями и заполните анкету. Наши требования к экспертам:[list][*]Знание и понимание темы ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Отвечать на вопросы и коментарии по криптовалюте

    Есть сайт на котором блог. Тематика трейдинг на бирже бинанс, крипта и тд. Там под статьями куча коментариев и вопросов. Нужен человек в теме, который сможет на все ответить. Пишите цену за отет на один комент или ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать 8 текстов для сайта суши по т.з.

    $30

    - 8 текстов, примерно 20000 символов без пробелов - Текст должен быть уникальным - Пишем вначале на главную страницу, я проверяю. Если все ок - продолжаем дальше  - Не обязательно впихивать все заголовки, ключевые слова и плюс слова ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    2 года назад

  • СЕО текста для сайта секс знакомств Легальный

    $50

    Задача: Требуется написать сео-оптимизированные текста для сайта тематики секс знакомств. Объем текста: каждый текст от 5000. Требуется 6 текстов. Ключевые слова: отпишу подробнее в личных сообщениях. Требуемая уникальность: 100% по text.ru Целевая аудитория: мужчины от 18 до 50 лет ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужен копирайтер

    Здравствуйте. Нужен копирайтер с опытом работы и владением Украинским, Русским, Английским (свободным). Желательное место проживания, нахождение Киев. Более детально в личке.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать сео текст

    мне нужно для маркетплейса сделать описание товара. нужен СЕО текст. есть несколько товаров по каждому нужно написать грамотный текст.

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написание отзывов

    $1

    Требуются исполнители для написания отзывов, цена указана за 10 отзывов по 500-600 символов. Порядок следующий: 1. Вы регистрируете аккаунт на указаном сайте, и пишите с него отзывы. 2. Как только вы написали 10 шт. пишите мне, указываете свой ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    2 года назад