Автор обзоров для консольных игр. Геймер.

Необходим рерайтер на постоянной основе. Объем в месяц около 100 000 знаков. Перед тем как оставлять заявку убедитесь что: - вы сможете предоставить данный объем - с грамотностью у вас все отлично - вы интересуетесь новинками техники - сможете сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Группе компаний Клондайк требуются авторы обзоров консольных игр пока на удаленную работу на долгосрочное сотрудничество. Осталось ещё 3 места, возможно позже добавится мест.
Если вы хорошо разбираетесь в играх, хотели бы развивать игровое сообщество в России и для вас написание буковок на тему игр, не является работой, а скорее развлечением, то эта вакансия для вас.
Требования:
Грамотный русский язык, умение правильно излагать свои мысли.
Знание английского, в особенности понимание английской устной речи int +10.
Не зануда...
Наличие своего блога или канала на youtube. Не обязательно но будет плюсом.
Умение пользоваться различными готовыми источниками информации.
Обратите внимание, что на сайте будет информация об авторе с его анкетной и контактами именем или псевдонимом, фотографией, права на текст переходят компании, но тексты не меняются, а ваше авторство пишется под каждым текстом, то есть у вас на сайте имеется личная страничка, что-то вроде блога.
Приветствуется:
Звание магистра SMB (super mario bros), наличие диплома за посадку истребителя на борт авианосца в Top Gun на нинтендо, или же медаль доблести, за прохождение на одной монетке без потери жизней в Metal Slug на Neo Geo.
Проекты на отправной точке поэтому оплата 1.5 wmz за 1000 знаков с пробелами.
Если заинтересовало предложение пишите на почту с информацией о вас mailtocompany(собачка)gmail.com, так как это объявление размещено во многих местах, до сюда руки могут не дойти.
Было бы здорово если бы у вас были какие-то дополнительные способности, ну там по стенам лазить или по воздуху летать.
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