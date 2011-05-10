Автор обзоров для консольных игр. Геймер.

Группе компаний Клондайк требуются авторы обзоров консольных игр пока на удаленную работу на долгосрочное сотрудничество. Осталось ещё 3 места, возможно позже добавится мест.

Если вы хорошо разбираетесь в играх, хотели бы развивать игровое сообщество в России и для вас написание буковок на тему игр, не является работой, а скорее развлечением, то эта вакансия для вас.

Требования:

Грамотный русский язык, умение правильно излагать свои мысли.

Знание английского, в особенности понимание английской устной речи int +10.

Не зануда...

Наличие своего блога или канала на youtube. Не обязательно но будет плюсом.

Умение пользоваться различными готовыми источниками информации.

Обратите внимание, что на сайте будет информация об авторе с его анкетной и контактами именем или псевдонимом, фотографией, права на текст переходят компании, но тексты не меняются, а ваше авторство пишется под каждым текстом, то есть у вас на сайте имеется личная страничка, что-то вроде блога.

Приветствуется:

Звание магистра SMB (super mario bros), наличие диплома за посадку истребителя на борт авианосца в Top Gun на нинтендо, или же медаль доблести, за прохождение на одной монетке без потери жизней в Metal Slug на Neo Geo.

Проекты на отправной точке поэтому оплата 1.5 wmz за 1000 знаков с пробелами.

Если заинтересовало предложение пишите на почту с информацией о вас mailtocompany(собачка)gmail.com, так как это объявление размещено во многих местах, до сюда руки могут не дойти.

Было бы здорово если бы у вас были какие-то дополнительные способности, ну там по стенам лазить или по воздуху летать.