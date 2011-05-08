Требуется экономист

Необходим рерайтер на постоянной основе. Объем в месяц около 100 000 знаков. Перед тем как оставлять заявку убедитесь что: - вы сможете предоставить данный объем - с грамотностью у вас все отлично - вы интересуетесь новинками техники - сможете сделать ...
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Для долгосрочного сотрудничества (писать аналитические обзоры)
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