Ищу копирайтера для 2-х проектов

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Закрыт25 заявок373 просмотра

Нужен копирайтер для двух проектов. Тематика недвижимость и строительство. Цена 50 руб за 1000 знаков без пробелов.

Статьи должны быть структурированны и информация в них должна полностью отвечать на вопросы пользователя и не заставлять искать информацию где-либо еще. Полное ТЗ предоставлю выбранному исполнителю.

11 лет назад
ILya_K
Илья 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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