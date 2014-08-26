Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нам нужны отзывы на Яндекс Маркете, для начала 10 штук, оплата за отзыв 100 рублей. 1 исполнитель - 1 отзыв. Для оплаты работы нужно будет прислать опубликованный ...
Ищу копирайтера для 2-х проектов
Нужен копирайтер для двух проектов. Тематика недвижимость и строительство. Цена 50 руб за 1000 знаков без пробелов.
Статьи должны быть структурированны и информация в них должна полностью отвечать на вопросы пользователя и не заставлять искать информацию где-либо еще. Полное ТЗ предоставлю выбранному исполнителю.
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