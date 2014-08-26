Ищу копирайтера для 2-х проектов

Нужен копирайтер для двух проектов. Тематика недвижимость и строительство. Цена 50 руб за 1000 знаков без пробелов.

Статьи должны быть структурированны и информация в них должна полностью отвечать на вопросы пользователя и не заставлять искать информацию где-либо еще. Полное ТЗ предоставлю выбранному исполнителю.