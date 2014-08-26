Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нам нужны отзывы на Яндекс Маркете, для начала 10 штук, оплата за отзыв 100 рублей. 1 исполнитель - 1 отзыв. Для оплаты работы нужно будет прислать опубликованный ...
Рерайтинг на тему playstation 4
Рерайтинг на тему по Playstation 4 и играм для PS4
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Текст мин 1000сим/2$ с фото без водяных знаков.
Уникальность мин 95%
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Оплата через Paypal или переводом через банк для жителей Латвии и Эстонии.
Заявки фрилансеров
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