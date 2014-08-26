Рерайтер медицина

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Закрыт29 заявок375 просмотров

Устали искать разовые мелкие подработки, не приносящие стабильности?

Вам надоело работать с заказчиками, которые сами не знают чего хотят, а потом это требуют с Вас?

На большой мед проект требуются авторы для долговременного сотрудничества.

Со многими авторами работаем уже годами.

Гарантируем:

- Стабильную оплату и долговременное сотрудничество

- Работу по четким, понятным ТЗ

- Никаких посредников и прочего «поломанного телефона»

Оплата – 40 рублей за 1000 символов без пробелов.

Отпишитесь, пожалуйста:

1. О реальном медицинском опыте, если есть.

2. Об опыте написания текстов на мед тематику (если они есть – приложите ссылки, пожалуйста).

3. Примерные объемы, которые вы готовы выполнять в день/неделю.

P.S. При полном рабочем дне 5-2, можно зарабатывать 10-15 тыс. рублей в месяц и больше.

11 лет назад
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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