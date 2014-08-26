Требуется копирайтер (книггер)

Нашей организации крайне необходим копирайтер!

У нас есть отличный спикер, профессиональный психолог в области отношений между мужчиной и женщиной. Мы хотим заказать написание полноценной книги на эту тему: наш талант умеет красиво говорить, но писать не любит и не умеет. Нашей организации требуется наемный фриланс-копирайтер, который сможет периодически встречаться с автором в Москве, записывать необходимый материал на диктофон и потом переносить его в текстовый вариант.

Если ты ищешь популярности, то спешу огорчить - авторство будет принадлежать нам в полном объеме с обязательным условием, что ты отказываешься от любого соавторства или упоминания в книге, а также любых упоминаний о своей причастности к будущему изданию.

Ниже обязательные требования:

- проживание в Москве или Московской области для возможности периодических встреч "в живую", чтобы автор надиктовывал материал для книги.

- обязательно опыт написания статей на тему гендерных отношений.

- опыт написания объемных книг (от пяти авторских листов)

- ответственность - я понимаю, что работа для творческих личностей, но нам важно соблюдать заранее согласованные сроки написания книги, без творческих "зависонов", пропадания со связи и т.п.

Условия:

- книга будет объемом примерно 10 авторских листов.

- поэтапная оплата

- 8000 рублей за авторский лист

- отказ от любых авторских прав в нашу пользу

Если тебе интересна эта работа, если ты первоклассный мастер пера с богатым опытом, обожаешь писать серьезные объемы текста, то отликайся на это объявление.