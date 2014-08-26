Требуется копирайтер (книггер)

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок874 просмотра

Нашей организации крайне необходим копирайтер!

У нас есть отличный спикер, профессиональный психолог в области отношений между мужчиной и женщиной. Мы хотим заказать написание полноценной книги на эту тему: наш талант умеет красиво говорить, но писать не любит и не умеет. Нашей организации требуется наемный фриланс-копирайтер, который сможет периодически встречаться с автором в Москве, записывать необходимый материал на диктофон и потом переносить его в текстовый вариант.

Если ты ищешь популярности, то спешу огорчить - авторство будет принадлежать нам в полном объеме с обязательным условием, что ты отказываешься от любого соавторства или упоминания в книге, а также любых упоминаний о своей причастности к будущему изданию.

Ниже обязательные требования:

- проживание в Москве или Московской области для возможности периодических встреч "в живую", чтобы автор надиктовывал материал для книги.

- обязательно опыт написания статей на тему гендерных отношений.

- опыт написания объемных книг (от пяти авторских листов)

- ответственность - я понимаю, что работа для творческих личностей, но нам важно соблюдать заранее согласованные сроки написания книги, без творческих "зависонов", пропадания со связи и т.п.

Условия:

- книга будет объемом примерно 10 авторских листов.

- поэтапная оплата

- 8000 рублей за авторский лист

- отказ от любых авторских прав в нашу пользу

Если тебе интересна эта работа, если ты первоклассный мастер пера с богатым опытом, обожаешь писать серьезные объемы текста, то отликайся на это объявление.

Написание статей
11 лет назад
androgenos
Дмитрий 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написание отзывов

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нам нужны отзывы на Яндекс Маркете, для начала 10 штук, оплата за отзыв 100 рублей. 1 исполнитель - 1 отзыв. Для оплаты работы нужно будет прислать опубликованный ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Action камеры - копирайт

    Цена 40 руб /1000 символов без пробелов. Объем небольшой. На каждую страницу около 1000-1500 символов всего. Страниц около 20. написать надо быстро, за 2-3 дня. Я буду давать ключи которые ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтинг на тему playstation 4

    $500

    Рерайтинг на тему по Playstation 4 и играм для PS4 -------------------------------------------------------------------------- Текст мин 1000сим/2$ с фото без водяных знаков. Уникальность мин 95% -------------------------------------------------------------------------- Оплата через Paypal или переводом ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтер медицина

    Устали искать разовые мелкие подработки, не приносящие стабильности? Вам надоело работать с заказчиками, которые сами не знают чего хотят, а потом это требуют с Вас? На большой мед проект ...

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтеры в долгосрочный проект

    $500

    В очень долгосрочный и гигантский проект (более 100млн символов) требуются рерайтеры. Как вы понимаете, работой будете обеспечены минимум на ближайший год. Делать будете столько, сколько будете успевать. Требования к ...

    Копирайтинг52 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтер для аналитики рынка Форекс

    $250

    Здравствуйте, требуется копирайтер, который ежедневно будет давать "красивый" и логичный прогноз валютных пар рынка Форекс (точность прогноза не важна). Оплата - от 60 руб. за 1000 руб, если результаты труда устроят, возможно сильное ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен копирайтер, тематика Непознанное

    Нужен копирайтер, для постоянного сотрудничества. Тематика статей - Непознанное. Разделы: 1) КУРЬЕЗЫ, ПРИКОЛЫ, ЮМОР 2) КОСМОС, ВСЕЛЕННАЯ 3) АНОМАЛЬНЫЕ ЗОНЫ НА ЗЕМЛЕ 4) КАТАСТРОФЫ НА ПЛАНЕТЕ ...

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание качественных текстов для сайта

    Доброго времени суток дамы и господа! Нужно написать тексты для сайта, сайт о программе для торговли акциями, описание ее работы и разделов. Нам не нужен некачественный контент по типу- что то ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать несколько статей

    $50

    Нужно написать несколько статей. Обязательные условия: грамотность, уникальность текста, читабельность. Подчеркну: пишите, пожалуйста, грамотно, чтобы потом не приходилось исправлять (сталкивался с этой проблемой неоднократно). Темы статей: 1. Лабораторные исследования питьевой воды и воды ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад