Копирайт 16000 символов

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Завершен1 заявка393 просмотра

Копирайт 5 статей на сайт. ТЗ прилагается.

5 лет назад
bossares
Сергей 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Dejka
Алла 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$45
6 дней
Большое спасибо, работа выполнена отлично!
Рекомендую как ответственного и внимательного заказчика. Никаких проблем с оплатой. Адекватные сроки на выполнение задачи. И, что особенно важно: интересная и увлекательная работа!

Заявки фрилансеров

Dejka
Алла 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад