Копирайт

КопирайтингЗавершен130 заявок1927 просмотров
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Нужно 3 - 4 копирайтера для проекта. На долгий срок. ICQ 479722891

15 лет назад
Rychka
Ольга 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
roses
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Качественно и в сроки выполняет заказы. Очень ответственная и трудолюбивая!
Дружелюбный заказчик, с которым легко и приятно работать + своевременная оплата. Продолжаем сотрудничать!
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