Копирайт по ключам

$20
КопирайтингЗавершен1 заявка127 просмотров
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Требуется сделать по статье по нескольким тематикам: лишение водительских прав, лишение родительских прав, штрафы гибдд.

Количество знаков от 4000 до 6000. Точное включение фразы в составе текста.

9 лет назад
vasyOK
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Dominges
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$20
7 дней
Вся работа была выполнена качественно и в срок. Будем продолжать сотрудничество с Надеждой и дальше. Всем рекомендую.
Василий - порядочный и адекватный заказчик, приятный в общении, предоставляет хорошие условия сотрудничества. Всем фрилансерам рекомендую сотрудничать без опасений.
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